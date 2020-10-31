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Haberler Göztepe İzmir'deki deprem sonrası Göztepe açıkladı! Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında...

'deki sonrası açıkladı! Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında...

Son dakika... ekibi , Seferihisar'da yaşanan sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.

İzmir'deki deprem sonrası Göztepe açıkladı! Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında...

31.10.2020, 12:05

İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

Enkaz altında kalan Ali Çağın Kaygusuz için Göztepe Kulübü'nden paylaşım geldi: "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz."

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