Göztepe’de rota Bony

Süper Lig'de bu sezon gol yollarındaki soruna çare bulamayan Göztepe'de yönetim ara transfer döneminde problemi çözmek için düğmeye bastı. Sarıkırmızılılar, yaz transfer döneminde kadroya kattığı Brown Ideye ve Cherif Ndiaye'den verim alamayınca hücum bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. Sezon başında da listeye giren ancak transferi gerçekleşmeyen Wilfried Bony'nin ocak ayında takıma katılması için yönetim girişimlere başladı. Son olarak Arabistan ekibi Al İttihat'ta forma giyen ve geçtiğimiz ekim ayında boşa çıkan oyuncuyla yönetim, menajeri vasıtasıyla temasa geçti. 31 yaşındaki golcünün Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken yönetim bonservisi elinde olan futbolcu için maliyet araştırmasına başladı.

OCAK AYINDA İMZAYA GELEBİLİR

Maddi şartların oluşması halinde yönetimin ocak ayında futbolcuyu renklerine bağlaması bekleniyor. Yeni transferlerden Brown Ideye 6 karşılaşmada sadece 1 gol atmayı başarırken, Ndiaye ise henüz fileleri havalandıramadı.

BURAK HAKERLER