Rota Niasse

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, golcü harekatına başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemi için düğmeye basarken, maliyeti düşürmek için bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi. Göz-Göz, Bony'nin ardından Oumar Niasse'yi de gündemine aldı.

İZMİR'İ ÇOK İYİ BİLİYOR

Son olarak İngiltere'de Everton forması giyen golcüyü sarı-kırmızılılar yakın takibine aldı. Bir dönem Türkiye'de Akhisarspor forması da giyen Niasse'nin İzmir'i yakından tanıması avantaj olarak değerlendiriliyor. Sarı-kırmızılılar maddi şartların oluşması halinde zaman geçirmeden somut adımları atacak. Teknik direktör İlhan Palut da Niasse'nin transferine olumlu bakıyor.



LOİC REMY PİŞMANLIĞI

GÖZTEPE'DE sezon başında yönetimin gündemine gelen ve maliyeti nedeniyle transferinden vazgeçilen Fransız golcü Loic Remy pişmanlığı yaşanıyor. Bonservisi elinde olan Fransız golcü transfer olduğu Ç.Rize'de harikalar yaratıyor. 33 yaşındaki futbolcu 7 maçta fileleri 6 kez havalandırırken Karadeniz ekibine tek başına 7 puan kazandırdı.

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