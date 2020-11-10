Sanogo harekatı

SÜPER Lig'de hücum oyuncalarından istediği verimi alamayan Göztepe'de yönetim, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekipte özellikle ilk 6 maçta banko olarak forma giyen yeni transfer Brown Ideye'nin performansı tartışma konusu olurken yönetim, ocak ayında yıldız bir ismi takıma monte ederek sorunu çözmeyi planlıyor.

LİSTE İYİCE KABARIYOR

BONSERVİSİ elinde olan isimlere yönelen Göz-Göz, Wilfried Bony ve Oumar Niasse'nin yanı sıra listesine bir ismi daha

ekledi. Sarı-kırmızılı ekip Fransa Ligue 1'de Toulouse ekibinden ayrılarak boşta kalan başarılı golcü Yaya Sanogo'yu renklerine bağlamak için harekete geçti.



PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON EURO

FUTBOLCUNUN bonservisinin elinde olması transferin gerçekleşme olasılığını artırırken kurmaylar, futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçerek maliyet araştırması yaptı. Piyasa değeri 2 milyon Euro olan yıldızla anlaşma sağlanırsa Göz-Göz'e imza atması yakın gözüküyor.

BURAK HAKERLER