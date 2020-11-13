Göztepe’den golcü atağı

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe'de yönetim, golcü transferi için bombardımana geçti. Süper Lig'de yeni golcüsü Brown Ideye'den istediği verimi alamayan Göz-Göz, ocak ayında hücum bölgesine bir takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Daha önce Avrupa'dan bir çok yıldızı gündemine alan Göz-Göz yönetimi listesine bir isim daha ekledi. Daha önce bonservisi elinde olan yıldızlar Wilfried Bony, Oumar Niasse ve Yaya Sagono'yu gündemine alan sarı-kırmızılı yönetim, Seydou Doumbia'yı da takibine aldı.

İLK TEMAS KURULDU

Transferde bonservisi elinde olan futbolculara yönelen sarı-kırmızılı yönetim, 32 yaşındaki Fil Dişi Sahilli golcüyü yakın takibine aldı. Son oarak İsviçre'de Sion ekibinde forma giyen ve geçtiğimiz mart ayında kulübünden ayrılan Doumbia 800 bin Euro'luk piyasa değeri nedeniyle listede ön plana çıktı. Bony, Niasse ve Sanogo ile görüşmeler yüksek maliyetleri nedeniyle yönetim tarafından şimdilik askıya alınırken Doumbia'nın menajeri ile temaslar sıklaştırıldı.



İSTİKRARI BULAMADI

GÖZTEPE, bu sezon orta alanda istikrarı sağlayamadı. Teknik direktör İlhan Palut, sezona başladığı genç oyuncusu Yalçın Kayan ve ardından Andre Poko'yu ön liberoda değerlendirdi. Palut bu bölgedeki son tercihi Kubilay'dan da verim alamadı. Ankaragücü maçına hazırlanan Palut, bu mevkideki sorunu çözmek için çare arıyor. Genç teknik adamın gelecek hafta sonu İzmir'de oynanacak olan kritik maçta bu kez Gabonlu 27 yaşındaki oyuncu Andre Poko'ya son bir şans vermesi bekleniyor.



GÖZTEPE'DE 3 COVID-19 VAKASI

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil'in COVID-19'a yakalanmasının ardından yeni vakalar da çıktı. Dün kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, iki futbolcu ve bir teknik heyet personelinin daha test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Kulüp, korona virüs tespit edilen üç kişinin de ev izolasyonuna alındığını ve tedavilerine başlandığını

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