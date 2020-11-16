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Haberler Göztepe Özkayımoğlu tutulmuyor

Özkayımoğlu tutulmuyor

Özkayımoğlu tutulmuyor
Giriş Tarihi: 16.11.2020

Göztepe'den sezon başında Karatay Termal 1922 Konyaspor'a kiralık olarak giden 19 yaşındaki altyapı patentli golcü Ege Özkayımoğlu, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta forma giydiği 8 karşılaşmada 7 gol atmayı başardı. Ege takımının 5-0'lık Karabükspor galibiyetinde hat-trick yaptı. Genç yaşında İkinci Lig'deki gol krallığı yarışında iddialı hale gelen Ege, geçen sezon Göz-Göz'de üç Süper Lig maçında süre buldu.

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