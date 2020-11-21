Göz-Göz’e kanca

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe'nin yıldızları yine transfer gündemine oturdu. Ara transfer dönemine çok az bir süre kalırken, sarı-kırmızılı ekipte genç kaleci İrfan Can'ın ardından Berkan Emir ve Halil Akbunar da Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz günlerde 22 yaşındaki eldiven İrfan Can'a Süper Lig'in iki güçlü ekibi G.Saray ve Başakşehir talip olmuştu. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmeleri devam eden Halil'e Antalyaspor ve Çaykur Rize, Berkan Emir'e de Hatayspor ve Konyaspor'un ilgisinin olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen Halil'in kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi devam ederken Berkan Emir'in ise sezon sonunda kontratı sona eriyor.

TAKIMA TAKVİYE DE YAPILACAK

Göztepe'de yönetimin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Halil Akbunar'ı elden çıkarmayı istemediği, sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Berkan Emir'e ise cazip bir teklif gelmesi halinde satılabileceği öğrenildi. Berkan Emir'in takımdan ayrılması durumunda ise sol bek bölgesinde yeni transfer Dzenan Burekovic'in yalnız kalacak olması nedeniyle takviye gündeme gelecek.

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