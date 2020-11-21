Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top çalışması gerçekleştirdi.
Toplam 6 oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Göztepe'de tedavileri süren Alpaslan Öztürk, Brown Ideye ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-MKE Ankaragücü maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Göztepe, MKE Ankaragücü maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.