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Haberler Göztepe Göztepe, MKE Ankaragücü maçına hazır

, maçına hazır

'in 9. haftasında yarın 'nü konuk edecek olan , müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, MKE Ankaragücü maçına hazır

AA

21.11.2020, 18:06

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top çalışması gerçekleştirdi.
Toplam 6 oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Göztepe'de tedavileri süren Alpaslan Öztürk, Brown Ideye ve Batuhan Kırdaroğlu takımdan ayrı çalıştı.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-MKE Ankaragücü maçında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

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