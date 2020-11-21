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Haberler Göztepe Kadına şiddete ‘dur’ diyecekler

Kadına şiddete ‘dur’ diyecekler

Kadına şiddete ‘dur’ diyecekler
Giriş Tarihi: 21.11.2020

SÜPER Lig'in 9. haftasında bugün oynanacak Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve yarın karşılaşacak Göztepe- Ankaragücü maçlarında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele'ye dikkati çekmek amacıyla özel bir etkinlik yapılacağı duyuruldu. Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Göztepe kulüplerinin Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda, futbolcular ve teknik heyet sahaya "Kadına Karşı Şiddete Son" yazılı turuncu renkteki özel maskelerle çıkacak. Etkinlikle, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sürecinde hem maske kullanımına hem de kadına karşı artan şiddete dikkati çekmek ve farkındalık amaçlanıyor.

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