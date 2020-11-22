Göztepe 3 - Ankaragücü 1 I MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ndiaye (2) ve Halil Akbunar kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Borven'den geldi. Bu skorun ardından Göztepe 10'a yükseltirken, Ankaragücü 2'de kaldı.
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