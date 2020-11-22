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3 - Ankaragücü 1 I MAÇ SONUCU

'in 9. haftasında bugün , MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Stadı'nda oynanan Göztepe-MKE Ankaragücü maçında hakem düdük çaldı. Keyifli mücadele Göztepe'nin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Göztepe 3 - Ankaragücü 1 I MAÇ SONUCU

22.11.2020, 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020,18:06

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ndiaye (2) ve Halil Akbunar kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Borven'den geldi. Bu skorun ardından Göztepe 10'a yükseltirken, Ankaragücü 2'de kaldı.

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