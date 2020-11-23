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'de Poko yine dönmedi

ekiplerinden 'nin orta saha oyuncusu Andre Poko bir sorumsuzluğa daha imza attı. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana bütün kamplara geç katılan deneyimli oyuncu, Gabon 'ı için gittiği ülkesinden henüz dönmedi.

Göztepe'de Poko yine dönmedi

23.11.2020, 12:49

Poko'nun 18 Kasım'da İzmir'de olması gerekirken, futbolcunun hiçbir şekilde mazeret sunmadığı, telefonlarına cevap vermediği ve takıma katılmadığı öğrenildi. Poko'nun son davranışı yönetim ve teknik ekibin sabrını taşırdı. Tüm uyarılara rağmen sürekli aynı davranışları sergileyen Poko'nun sözleşmesinin feshedilebileceği kaydedildi. 2017-18 sezonunun devre arasında Karabükspor'dan transfer edilen Poko bu sezon başı gerçekleştirilen hazırlık kampına da 3 hafta geç katılmıştı.

DHA

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