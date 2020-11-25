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Haberler Göztepe Göztepe kupada, Kırklarelispor'u ağırlayacak

kupada, Kırklarelispor'u ağırlayacak

ekiplerinden , 4. turunda yarın Misli.com 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor'u konuk edecek.

Göztepe kupada, Kırklarelispor'u ağırlayacak

AA

25.11.2020, 10:45

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta, hakem Alper Çetin görev yapacak. Ligde geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekipte, fazla süre almayan isimlerin Kırklarelispor maçında forma giymesi bekleniyor.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 11. hafta itibarıyla 16 puanla 6. sırada bulunan Kırklarelispor, kupada bir önceki tur TFF 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'u elemişti.

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