Göztepe’de hedef Pinto

Devre arasında kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Göztepe, savunma hattını güçlendirmek için de düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, savunmada üst üste yaşanan sakatlıkların ardından stoper takviyesini gündeme getirirken listenin ilk sırasına Suudi Arabistan'da Al-Fateh ekibinden ayrılan Andre Pinto'yu yerleştirdi. Geçtiğimiz yaz Arap ekibinden ayrılarak boşta kalan ve bonservisi elinde olan futbolcu ile ilgilenen sarı kırmızılı yönetim çalışmalara başladı.

PAZARLIKLAR YAPILACAK

Teknik patron İlhan Palut'un da Pinto için yönetime onay verdiği öğrenilirken devre arasında Brezilyalı futbolcu Titi ile yolların ayrılma ihtimaline karşılık Andre Pinto'nun transferi de önem kazanıyor. Bonservis bedeli olmayan 31 yaşındaki tecrübeli savunmacının güncel piyasa değerinin 1.2 milyon Euro olduğu yönetimin futbolcu menajeri ile yapacağı pazarlıklarda bu rakamı aşağıya çekmeye çalışacağı öğrenildi. Pinto'nun da Arabistan deneyiminin ardından Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Transfer önümüzdeki günlerde şekillenecek.

BURAK HAKERLER