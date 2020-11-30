Göz-Göz seri peşinde

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, bugün kritik maçta Sivasspor'un konuğu oluyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak zorlu 90 dakikayı hakem Serkan Tokat yönetecek. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Lige Denizlispor galibiyeti ile başladıktan sonra 6 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Ankaragücü'nü yenerek sona erdiren Göz-Göz, deplasmanda Sivasspor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor.

EKSİKLER ÇOK FAZLA

Hafta içinde Avrupa Ligi'nde deplasmanda Karabağ'ı zorlu bir mücadele sonunda yenerek moral bulan kırmızı-beyazlılar, Göz-Göz karşısına yorgun çıkacak. İzmir ekibinde Kovid-19 tedavisi gören 6 oyuncunun yanı sıra sakat Brown Ideye de kesin olarak kadroda yer almayacak. Takımla idmanlara başlayan Alpaslan'ın oynaması beklenmezken Ndiaye, Obinna ve Marko'nun durumları ise maç öncesi belli olacak. Sivasspor'da ise korona virüs testi pozitif çıkan 5 oyuncuyla birlikte sakatlıkları süren Jorge Felix ve Rybalka bugünkü maçta olmayacak.

Sarı-kırmızılılarda mecburi rotasyon



SARI-KIRMIZILILARDA MECBURİ ROTASYON

GÖZTEPE'NİN Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi sakatların çokluğu dikkat çekiyor. Ideye'nin bu maçta kesin olarak forma giyemeyeceği bildirilirken geçen hafta Ankaragücü ağlarını iki kez sarsan Ndiaye'nin de sakat olması teknik heyeti düşündürüyor. Ndiaye ile ilgili son kararı sağlık heyeti verecek. Bu oyuncunun olmaması durumunda Napoleoni gol ümidi olarak sahaya çıkacak. Alpaslan'ın hazır olmaması ve Marko'nun sakat olması nedeniyle savunmada da problem yaşayan teknik direktör İlhan Palut, savunmanın ortasında forma vermek için Atınç ve Titi ikilisini hazırlıyor. Palut kanatlarda da yine Halil ve Tripic ikilisine görev verecek. İyileşen Mossoro kulübede başlayacak.

RAKAMLARDA GÖZTEPE RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN

LİGDE son 4 maçında galibiyet alamayan ve 8 maçta 9 puanla Göztepe'nin hemen altında yer alan Sivasspor da Göz-Göz karşısına mutlak 3 puan için çıkacak. Göztepe, rakibiyle bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 3'ünü kazandı, sahadan 1 kez beraberlik, 2 kez de yenilgi ile ayrıldı. İzmir temsilcisi bu müsabakalarda tam 10 gol atıp kalesinde 9 gol gördü.



EN ETKİLİ SİLAHI GUİLHERME



GÖZTEPE'NİN sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Brezilyalı on numara Guilherme, sarı-kırmızılı ekibin Sivasspor karşısında en büyük kozu olacak. Şu ana kadar 5 maçta forma giyen ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki yıldız oyuncu, Sivas'ta hücum organizasyonlarını yönetecek. Yıldız kanat oyuncusu Halil Akbunar da geçen hafta Ankaragücü maçında fileleri havalandırarak gol sayısını 3'e çıkarmıştı.