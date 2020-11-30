Gururumuz oldular

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Ukrayna'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olarak gurur kaynağı oldu. Takım kaptanı Duygu Doğan, Azra Akıncı, Nil Karabina, Eda Asar ve Peri Berker'den oluşan milli cimnastikçiler, '3 çember 2 labut' aletinde altın madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı, bunun şimdiye kadar ritmik cimnastikte alınan en büyük başarı olduğuna dikkat çekerken, takım kaptanı Duygu Doğan ise bu gururu Türk milletine yaşattıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

HEDEF OLİMPİYATLAR

Bağcı, "Bizim buradaki hedefimiz aslında ritmik cimnastik dalında grup milli takımımızla beraber olimpiyatlara gitmek" dedi. Takım kaptanı Duygu Doğan ise "Biz bugün tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandık. Bu başarımızda bizi destekleyen hocalarımız, Kamelya Dunavtska'ya ve Beril Berker'e federasyonumuza ve Gençlik Spor Bakanlığı'mıza çok teşekkür ederiz. Bu gururu yaşattığımız için çok mutluyuz" diyerek duygularını ifade etti.