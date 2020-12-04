Göz-Göz’e koşuyor

Süper Lig'de transfer harekatını sürdüren Göztepe yönetimi, golcü takviyesi için rotasını Fransa'ya çevirdi. İleri uçta Brown Ideye'den istediği verimi alamayan kurmaylar, Fransa'da Nimes forması giyen Nolan Roux'a kancayı taktı. Ligue 1 ekibinde bu sezon istediği çıkışı yapamayan 32 yaşındaki golcü oyuncuya teklif yapacak olan Göztepe, ocak ayına kadar transferde yol kat etmek istiyor

PİYASA DEĞERİ 1.2 MİLYON EURO

NİMES'DE henüz skor üretemeyen ve sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan futbolcunun menajeri ile bağlantıya geçecek olan Göztepe, alacağı yanıta göre Fransa temsilcisiyle bağlantıya geçecek. Futbolcunun bonservis engelinin yanı sıra güncel piyasa değerinin 1.2 milyon Euro olduğu öğrenilirken Roux, kulübün mali kriterlerine uyması halinde transfer edilecek. Kulübünde mutsuz olan futbolcunun kariyerine yeni bir yön vermek istediği Türkiye'nin de çok cazip bir seçenek olduğu belirtiliyor.



FRANSA'DAN AYRILMADI

Göztepe'nin talip olduğu Nolan Roux kariyeri boyunca Fransa dışına çıkmadı. Lens ekibinde futbola başlayan 32 yaşındaki golcü oyuncu burada profesyonel olduktan sonra Stade Brest, Lille, Saint-Etienne, Metz ve Guingamp ekiplerinde top koşturdu. Fransa A Milli Takımı'nda görev alamayan Roux, U-21 Milli Takım'da ise iki kez forma giydi ve 2 gol kaydetti.



DEPREMZEDELER İÇİN TEMSİLİ BİLET

GÖZTEPE, Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelip İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin yaralarını sarmak için bilet kampanyası başlattı. Göztepe ve Göztepeli İşadamları Derneği (GİADER) iş birliği ile organize edilen, "Birlikte Aşacağız" yardım kampanyası kapsamında 31 Ekim'de oynanması gerekip depremin remin ardından 9 Aralık'a ertelenen Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri depremzedelere destek olmak için satışa çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan müsabakada hatıra biletleri depremin yaralarını sarmaya yardım etmek için 35 TL'den satılacak. Biletler Passolig'in sitesi üzerinden alınabilecek. Satın alım sonrası bu organizasyon için hazırlanan biletin görseli bağışçının mail adresine gönderilecek.



BU sezon 6 lig maçında gol atamayan Roux, geçen sezon ilk yarıda Guingamp'ta 3, ikinci yarıda da Nimes ekibinde 2 gole imza attı. Kariyerinde ise 371 resmi maça çıkan Roux, 91 kez fileleri sarstı.

BURAK HAKERLER