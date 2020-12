Göz-Göz lideri avladı

İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen maçta Göztepe, sahasında Alanyaspor'u tek golle geçerek tırmanışını sürdürdü: 1-0. 28'de Guilherme'nin ortasına Soner dokundu, top üstten auta gitti. 31'de Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde bomboş kalan Alparslan Öztürk kafayı vurdu, yerden seken top direğin üzerinden auta gitti. 47. dakikada Guilherme'nin çaprazdan sol ayağıyla yaptığı orta-şut karışımı vuruşta kaleye yönelen topu Marafona son anda tokatladı.

MUHTEŞEM VOLE

49'DA Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta sol alt köşeye doğru giden topu İrfan Can müthiş çıkardı. Devamında Berkan'ın kale ağzından yaptığı vuruşta İrfan Can bir kritik kurtarışa daha imza attı. 62'de Tripic'in ara pasında Ndiaye karşı karşıya vurdu, Marafona topu çeldi. Seken topu Halil tamamladı, ancak Marafona bir kez daha başarılıydı. 70'te Halil sağ kanattan ortasını açtı, Tripic arka direkte müthiş bir voleyle topu ağlara yolladı: 1-0. Karşılaşma 1-0 sona erdi.

10 SANİYE TOPA DOKUNMADILAR

Göztepe, önceki akşam Şampiyonlar Ligi maçında Başakşehir Kulübü Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik maçın 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı davranışa kayıtsız kalmadı. Dün İzmir'de Alanyaspor ile oynanan 7. hafta ertelemaçın me maçında Göztepe Kulübü, Gürsel Aksel Stadı'nın maraton tribününe 'No to Racism (Irkçılığa hayır) yazılı bir pankart asarak talihsiz olayı kınadı. Stat skorboardlarında da maç öncesi 'Irkçılığa hayır' yazısı yazıldı. Her iki takım oyuncuları da seremoniye üzerinde 'Irkçılığa hayır' yazılı tişörtlerle çıktı. Futbolcular maçın başlama düdüğü ile 10 saniye topa müdahale etmeyip Webo'ya destek olmak için alkışlı protesto gerçekleştirdiler. Tribünlerdeki yedek futbolcular ve yöneticiler de alkışlı protestoya katıldı.



AYDA GELDİ

30 Ekim tarihinde İzmir'de meydana gelen deprem felaketinden tam 91 saat sonra mucize eseri kurtularak umudun simgesi olan minik Ayda Gezgin ,Göztepe Kulübü'nün özel davetlisi olarak dünkü maça geldi. Ayda babası ile birlikte tribünde maçı takip etti.



TIRMANIŞ SÜRÜYOR

GÖZTEPE, lider Alanyaspor'u yenerek zirve yarışına yön verirken bir basamak yükseldi. Puanını 18'e çıkaran Göz-Göz, 17 puanlı Karagümrükspor'u 1 puanla geçerek 5. sıraya konumlandı. 4. sıradaki Beşiktaş ile arasında 1 puan kalan Göz-Göz Avrupa yarışında 'Bende varım' dedi. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle namağlup serisini de 6 maça çıkardı. En son Fenerbahçe'ye yenilen Göz- Göz, sonraki 6 maçtan 3 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 12 puan toplayarak iddialı bir konuma geldi.