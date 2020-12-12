Göztepe Kulübünün Twitter hesabından arka planda düdük resminin olduğu paylaşımda, büyük harflerle "Görevli olarak geldi görevini yaptı ve gitti!" ifadesine yer verildi.
December 12, 2020
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Göztepe, maçın hakemi Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi.
12.12.2020, 20:00
Göztepe Kulübünün Twitter hesabından arka planda düdük resminin olduğu paylaşımda, büyük harflerle "Görevli olarak geldi görevini yaptı ve gitti!" ifadesine yer verildi.
December 12, 2020
Göztepe'den hakem tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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