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Haberler Göztepe Göztepe'den hakem tepkisi

'den hakem tepkisi

'in 12. haftasında deplasmanda 'a 3-2 mağlup olan , maçın hakemi 'ya tepki gösterdi.

Göztepe'den hakem tepkisi

AA

12.12.2020, 20:00

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından arka planda düdük resminin olduğu paylaşımda, büyük harflerle "Görevli olarak geldi görevini yaptı ve gitti!" ifadesine yer verildi.

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