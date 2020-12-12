Suker’den Göz Göz’e övgü sözleri

Göztepe'nin hafta içinde Alanyaspor'u yendiği maçı izleyen şu an Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı olan dünyaca ünlü eski futbolcu Davor Suker sarı-kırmızılı ekipten övgü dolu sözlerle bahsetti. Kendisine hediye edilen Göztepe formasını giyen Suker, geçen sezon hizmete giren Gürsel Aksel Stadı'nı çok beğendi. Yönetimi tebrik eden 52 yaşındaki futbol adamı, "İzmir'e harika bir tesis kazandırmışsınız. Ben buraya son olarak 1987 yılında genç milli takım oyuncusu olarak gelmiştim. İzmir'e dair çok bir şey hatırlamıyordum. Ancak kent çok güzel, stat muhteşem" ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN VE HALİL'İ BEĞENDİ

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Davor Suker'i Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Suker'le sosyal medya üzerinden yazıştıklarını da belirten Papatya, "Türkiye-Hırvatistan milli maçı öncesi, Suker'le Twitter üzerinden iletişime geçmiştim. Kendisi maçımızı izlemeye geldi. Davor Suker özellikle kalecimiz İrfan Can ve kanat oyuncumuz Halil'i çok beğendi" diye konuştu.



AYDA BEBEK İLE BULUŞTU

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde 91 saat sonra enkaz altından sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda bebekle de statta tanıştı. Suker, Ayda'ya yakın ilgi gösterdi.