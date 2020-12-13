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Haberler Göztepe Göztepe, kupa mesaisine başladı

, kupa mesaisine başladı

5. turunda 15 Aralık Salı günü 'u konuk edecek hazırlıklarına başladı.

Göztepe, kupa mesaisine başladı

13.12.2020, 18:07

Süper Lig'de dün konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Bursaspor maçı için ilk antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmada Çaykur Rizespor maçında uzun süre forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ilk bölümde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Lamine Gassama takımdan ayrı çalıştı.

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