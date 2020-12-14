Göztepe’den hakeme isyan

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a son dakikada tartışmalı bir penaltı kararı ve sonrasında gelen golle 3-2 yenilen Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, hakem Özgür Yankaya'yı sert bir dille eleştirdi. Papatya, "Maçın son anında ceza sahasında 15 kişi varken bu kadar hızlı penaltıyı nasıl verebildi? Türk futbolunun Özgür Yankaya'dan kurtulma zamanı geldi geçiyor. Yankaya'nın gitmesi, Türk futbolunun yararına olacaktır. Özgür Yankaya otobanda freni patlamış kamyon gibi, kime zarar vereceği belli değil. Ancak Özgür Yankaya'dan en büyük zararı Göztepe gördü" diye konuştu.

DETAYLI RAPOR HAZIRLADIK!

Papatya, "Bizim maçlarda yaptıkları hataları detaylı bir şekilde hazırladığımız raporla yetkili mercilere vereceğiz. Bizim derdimiz çalınan 1 puan değil. Burada çalınan emek var, oyuncularımızın çalınan alın teri var. Yankaya'yı maçlarımızda görmek istemiyoruz. Yankaya'yı Türk futbolunun içinde görmek istemiyoruz" dedi.



İLK VUKUATI DEĞİL!

Göztepe'nin tepkisini çeken hakem Özgür Yankaya'nın ilk vukuatı bu değil. Yankaya, 2018-2019'de Göztepe'nin Y.Malatya'ya 3-1 yenildiği maçta Göz-Göz'ün bir penaltısını iptal edip, Alpaslan'ın golünü geçersiz saymış, Castro ve Poko'ya kırmızı kart göstererek rakibin ofsayttan golünü vererek maçı katletmişti.



TARAFTARLAR AYAKLANDI

Göztepe'nin tartışmalı kararlarla Rize'de 3 puanı kaybetmesi sarı-kırmızılı taraftarları da ayağa kaldırdı. Göztepeli taraftarlar twitter üzerinden yaptıkları yorumlarla hakem Özgür Yankaya'ya sert tepki gösterdiler. İşte yorumlardan bazıları: @arvydasciyim: Rize'nin kadrolu hakemi Özgür Yankaya, @GöztepeLife: Emek hırsızı Özgür Yankaya, @ mehmet35h: Bu bariz kural hatasıdır, hakkımızı savunun, @_Aclg_: Hakem resmen Göztepe'yi ezdi, biçti, @themoonlightt: Maçı Rizespor'a vermek için mücadele etti hakem, @erdikaran_: Rizespor lehine verilen penaltılar Türk futbolu adına utanç verici.