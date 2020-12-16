Denizlispor’da Koşukavak devri

Süper Lig'de aldığı olumsuz sonuçların ardından Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da yönetim aradığı teknik adamı sonunda buldu. Yeşil-siyahlı yönetim, gündemine aldığı birçok ismin arasından seçimini yaparak genç teknik adam Yalçın Koşukavak ile anlaşma sağladı. Horoz dün Yalçın Koşukavak ile Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen bir törenle resmi sözleşme imzaladı

İLK KEZ SÜPER LİG'DE OLACAK

Geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Altay'ı çalıştıran Koşukavak, İstanbulspor, G.Antep FK ve Bursaspor'da da teknik direktör olarak görev yaptı. Kariyerinde 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de teknik direktör olarak çalışan Koşukavak, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak. Koşukavak, kariyerinde toplam 166 resmi maça çıkarken çalıştığı takımlarda 79 galibiyet, 41 beraberlik ve 46 yenilgi aldı. 48 yaşındaki teknik adam en başarılı grafiğini 2015-2016 sezonunda İstanbulspor'da 34 maçta 2.09'luk maç başı puan ortalaması alarak sergiledi.

SEBAHATTİN ALP