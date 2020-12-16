Göztepe Teknik Direktörü Palut: Süper Lig takımına yakışmayacak goller yedik

Yoğun bir maç takvimi geçirdiklerini ifade eden İlhan Palut, "Türkiye Kupası'nda ilerlemek istiyorduk. Bazı oyuncularımızı dinlendirdik. Sakatlarımız vardı, koronavirüs tedavisi gören gençlerimiz oldu. Buna stoperimiz Atınç'ı da dahil edebiliriz. Aytemiz Alanyaspor'la oynadığımız erteleme maçı dahil çok yoğun bir fikstüre sahibiz. Bursaspor'a karşı hücumda etkili olduk. Rakibimize 4 gol attık, fazlasını da atabilirdik. Ancak savunma hatalarımız kabul edilemez. Bursaspor da sahaya büyük mücadele koydu. Maçı çok istediler, tebrik etmek lazım. Bu bize bir ders oldu" cümlelerini kullandı.

DHA