Göztepe’de rota Conte

Göztepe'de yönetim defansı güçlendirmek için düğmeye bastı. İkinci yarıda Avrupa Ligi için baskısını sürdürecek olan yönetim, savunma takviyesi için arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, İsrail'de Jerusalem formasını giyen stoper Antoine Conte'yi takibe aldı. Yurt içinde ve Avrupa'da savunmada forma giyen yıldızları göz hapsine alan teknik direktör İlhan Palut son olarak Fransız yıldızın ismini yönetime verdi.

KULÜBÜYLE SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI

Kulübüyle sözleşme uzatmayan Conte'nin uygun bir bonservis bedeliyle Ocak ayında imza atması bekleniyor. Futbolcunun güncel piyasa değerinin 1 milyon Euro olması da maliyetleri düşürmek isteyen İzmir ekibi cezbediyor. Futbolcunun nabzını yoklayan Göz-Göz yönetimi ilk görüşmelerden olumlu yanıt alırken transferin en kısa sürede olumlu yada olumsuz sonuçlanması bekleniyor.



PSG'DE YETİŞTİ

Gana uyruklu futbolcu Antoine Conte Fransa'da Paris Saint Germain altyapısında yetişirken Reims ekibinde de forma giydi. 2017 yılından bu yana İsrail ekibi Jerusayetişirken lem'de top koşturan 26 yaşındaki stoper, Fransa'nın alt yaş kategorilerinde milli takım formasını da giydi. Asıl mevkisi sağ bek olan Fransız savunma oyuncusu stoper olarak da görev yapabiliyor.

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