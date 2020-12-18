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Haberler Göztepe Göztepe'den milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a plaket

'den milli cimnastikçi 'a plaket

Kulübü Başkan Vekili , Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bir altın ve bir de kazanan sarı-kırmızılı kulübün sporcusu 'la bir araya geldi.

Göztepe'den milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'a plaket

18.12.2020, 18:49

Papatya, Gürsel Aksel Stadı'ndaki buluşmada Mersin'deki şampiyonada gümüş madalya kazanan milli takımda yer alan, paralel barda altın ve kulplu beygirde de bronz madalyaya ulaşan Ferhat Arıcan'a plaket takdim etti.

Talat Papatya, yaptığı açıklamada, Ferhat Arıcan'ın Avrupa Şampiyonası'nda hak ettiği altın madalyaya ulaştığın belirterek, "Türkiye'nin gururu olan sporcumuzun Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

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