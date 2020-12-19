Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 20 dakikada iyi bir oyun ortaya koyduklarını, daha sonra rakiplerinin müsabakaya ortak olduğunu söyledi.

İkinci yarıya iyi başlamalarına rağmen penaltı golüyle geriye düştüklerini aktaran Parlatan, şunları kaydetti:

"Sekizinci penaltı oldu bu sezon. Bu çok ciddi bir akım. Bu penaltılar belimizi büküyor. Oyuncularımızın modu düştü. Oyunsal olarak iyi iş yapamadık. Maçın sonlarına doğru pozisyonlar bulmaya çalıştık. Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi."

Parlatan, 22 Aralık Salı günü Galatasaray ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını belirterek, "Her puan önemli. Bu maçı arkamızda bırakıp o müsabakaya hazırlanacağız." diye konuştu.

ÖMER ERDOĞAN: "DAHA FARKLI DA KAZANABİLİRDİK"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da önemli bir deplasmanda ligin düzenli oyun oynayan ekiplerinden Göztepe'ye karşı güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yoğun bir maç programlarıın olduğunu kaydeden Erdoğan, "İkinci yarıda oyunun kontrolü bizim elimizdeydi, daha farklı da kazanabilirdik. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Erdoğan, galibiyeti annesi vefat eden kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'a armağan ettiklerini belirterek, "Hakemin maçı iyi yönettiğini düşünüyorum." diye konuştu.