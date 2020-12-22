Büyük kapışma

Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde hafta içi mesaisinde İzmir ekibi Göztepe ve şampiyonluk hesapları yapan G.Saray, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İKİSİ DE YARA ALDI

Maçı beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde Çaykur Rize ve Hatayspor yenilgilerinin ardından Avrupa Ligi hedefinden sapan Göz- Göz, son maçında Karagümrük'e yenilerek yara alan renktaşı G.Saray'ı yenerek yeniden çıkış yakalamak istiyor. Göztepe, 13 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi ile 18 puanla 9. sırada yer alırken, bir maçı eksik Aslan ise 12 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle zirvenin 3 puan gerisinde 2. basamakta yer alıyor. Evindeki son 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik alan Cim-Bom, Göztepe karşısında da yenil-mezlik serisini sür-dürmeyi planlıyor. Deplasmanda en son Sivas'ı yenen İzmir ekibi ise gur-bette Rize'ye yeni-lip seri yakalama şansını kaçırmıştı.



İRFAN CAN'IN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

GÖZTEPE'DE Galatasaray maçında Kovid-19 sıkıntısı baş gösterdi. Sarıkırmızılı ekipte, 13 maçtır kaleyi koruyan genç eldiven İrfan Can, G.Saray maçı öncesi koronavirüse yakalandı. İrfan Can, Kovid-19'a yakalandığını resmi sosyal medya hesaplarından açıklarken, sarı-kırmızılı ekipte iki oyuncunun testi daha pozitif çıktı. Murat Paluli cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek, Berkan ise iyileşti. Kalede İrfan Can'ın yerine bugün Macar eldiven Balazs Megyeri ilk kez Süper Lig'de kaleye geçecek.