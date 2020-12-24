Göz-Göz tepetaklak

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe, ligde üst üste aldığı yenilgilerle kahreden bir seri yakaladı. Sarı-kırmızılılar, 6 karşılaşmada aldığı 3 galibiyet ve 3 beaberlikle 12 puan toplayarak bir anda 5. sıraya yükselerek Avrupa Ligi için umutlanmıştı. Ancak son üç maçta Göztepe için rüzgar tersine döndü. Göz-Göz, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2, sahasında Hatayspor'a 1-0 ve son olarak İstanbul'da Galatasary'a 3-1 yenilerek son üç maçını da puansız kapattı. Göztepe bu sezon ilk kez 3 maçlık bir yenilgi serisi alırken Avrupa Ligi hedefinden da uzaklaştı. 12 puan topladığı 6 maçlık süreçte fileleri 7 kez havalandırıp kalesinde 3 gol gören Göztepe, bu performansı da tersine çevirdi.

PALUT'TAN RAPOR İSTENECEK

Hem Süper Lig'de hem kupada üst üste mağlubiyetler alan camiada hava bozuldu. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden takıma ve teknik ekibe ağır eleştiriler yöneltmeye başladı. Göztepe, son 3 maçta sadece 3 gol atmayı başarırken kalesinde ise 7 gol yiyerek hücum ve savunmasında gedik-ler verdi. Sarı-kırmızılı ekibin aldığı olumsuz sonuçlar üzerine teknik direktör İlhan Palut'un performansı da sorgulanmaya başlandı. Sarı-kırmızılı taraftarların, eleştirilerin odak nok-tasına koyduğu İlhan Palut'tan yönetimin de kötü gidiş ve sergilenen futbolla ilgili ayrıntılı bir rapor isteyeceği öğrenildi. Göz-Göz, korona virüs testleri pozitif çıkan İrfan Can, Kubilay, Ideye, cezalı Murat ve Çin'e transferi söz konusu olan Guilherme'den ayrı olarak Galatasaray'ın karşısına çıkmıştı.



GASSAMA'YA TEPKİ

Göztepe, Galatasaray maçında henüz 12. dakikada 2-0 geriye düşerken İstanbul ekibinin ikinci golü sırasında golü atan Arda Turan'a müdahale etmediği gerek-çesiyle Lamine Gassama'ya tepki yağdı. Pozisyon sırasında Arda'ya müdalale etmeyip ters tarafa koşan Gassama, sos-yal medyada gündem oldu. Hem Gözte-peli taraftarlar, hem de futbolseverler Senegalli savunmacıyı ağır bir dille eleştirdiler. 31 yaşındaki Gassama, bu sezon 1'i kupada 4'ü ligde 5 maçta banko görev yaptı, 323 dakika sahada kaldı. Senegalli oyuncu, Göztepe formasıyla geçtiğimiz 2 sezonda 59 kar-şılaşmada görev yapmıştı.



CHERİF NDİAYE KAYIPLARA KARIŞTI

Göztepe'nin Senegalli gol-cüsü Cherif Ndiaye kayıplara karıştı. Sarı-kırmızılı ekibin, Hırvat ekibi Gorica'dan kiralık olarak renklerine bağladığı 24 yaşındaki forvet oyuncusu 6 maçtır suskunluğa büründü. En son ligde 8. hafta oynanan Ankaragücü maçında 2 gol bir-den atan Ndiaye, son 6 maçta etkili olamadı. Galatasaray maçında da yüzde yüzlük gol fırsatlarını harcayan Senegalli futbolcu, Sivasspor, Kayse-rispor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor ağlarını da boş geçmişti. Che-rif Ndiaye'nin 14 lig maçında 3 golü bulunuyor. Genç forvet oyuncusu, 1 kupa müsabakasın-da fileleri 2 kez havalandırdı.



GUİLLHERME'DEN 500 BİN EURO GELİR GELECEK

GÖZTEPE'NİN, Çin'e transferi gündemde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'den 500 bin Euro gelir elde edeceği ifade edildi. Bir Çin kulübünün, Guilherme'nin sözleşmesinde yer alan, '500 bin Euro'ya serbest kalır' maddesinden yararlanıp transferi bitirme aşamasına geldiği ifade edildi. Galatasaray maçının kadrosuna alınmayan 29 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar Çin'e gidip yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Türkiye'de Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'da forma giyen Guilherme sezon başında Alvarenga kulübünden satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanmıştı.



"ÜSTÜNLÜK BİZDEYDİ"

GÖZTEPE'DE Teknik Direktör İlhan Palut, maça çok kötü başladıklarını dile getirdi. İlk 12 dakikada kalekötü lerinde 2 gol birden gördüklerini ifade eden genç teknik adam, "İlk dakikalar lerini tekbizim adımıza çok talihsiz ve kötüydü. Skoru 14. dakikada 2-1'e getirdikten sonra reaksiyon gösterdik ve maçı dengeledik. İkinci yarıreaksiyon nın başında, 3. gole kadar oyunun üstünlüğü bizdeydi. Maçı 2-2'ye taşıyamayınca maalesef 3. golü yedik ve tüm avantajı rakibimize verdik. Sonuç olarak bu kadar kolay pozisyonları değerlendiremeyip basit goller yedik. Üzgünüz" dedi.