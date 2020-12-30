Göztepe’den Lens hamlesi

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Göztepe, ara transfer dönemi öncesi takviye çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya ve hücum hattına takviye yapacak sarı-kırmızılılar, gündemine Fransız ekibi Bordeaux'ta oynayan Ben Arfa'yı alırken, hücumda da etkinliği artırmak için Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens'i ekledi. Sezon başında da gündemine aldığı ve nabız yokladığı Lens için Göztepe yönetiminin yıldız futbolcunun menajeriyle yeniden temas kurduğu öğrenildi. Göz-Göz'ün de transferi bu kez bitirmek için şartları zorladığı ifade edildi. Türkiye'den ayrılmayı düşünmeyen yıldız oyuncu Lens'in de teklife olumlu baktığı ve transferin maddi şartların karşılıklı oluşması halinde gerçekleşebileceği açıklandı.



ÜÇ SEZONDUR KARA KARTAL'DA

Beşiktaş'ın kadrosunda 3 sezondur yer alan 33 yaşındaki yıldız futbolcu Lens, bu sezon sadece 4 maçta 232 dakika sahada kaldı. Hollandalı oyuncu ardından kadro dışı bırakıldı. Beşiktaş yönetimi, 2016-2017 sezonunda F.Bahçe'de kiralık oynayan ve iyi bir performans gösteren Lens'i, 2017-2018 sezonu öncesinde Sunderland'tan almıştı.



TADINI HİÇ ÇIKARAMADI

Göztepe, 2020 yılı başında Beşiktaş maçıyla hizmete açılan yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nın tadını çıkaramadı. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi yüzünden tarihinin kendisine ait ilk stadı olan yeni mabedinde sadece 3 maçı taraftarıyla oynadı.