Doğru yoldayız

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, dün bir basın toplantısı düzenleyerek geride bırakacağımız 2020 yılını değerlendirdi. Takım ve teknik heyetin performansı ve transfer politikası ile ilgili açıklamalar yapan Başkan Sepil, doğru yolda olduklarının altını çizdi. Ligde 15 maçta 19 puan topladıklarını ifade eden Sepil, "Bu beklentilerimizi karşılamadı. Daha iyi durumda olabilirdik ancak gelecek için umutluyuz" şeklinde konuştu.

ÖRNEK BAŞAKŞEHİR MODELİ

Pandemi döneminde takımın taraftardan yoksun olmasının özellikle iç sahada handikaplarını yaşadıklarını belirten Sepil, "Transfer politikamızı Avrupa ya da dünya çapında tanınmış oyunculardan belirlemedik. Başarıya aç, geleceğe dönük ve genç isimleri tercih ettik. Biz geleceğin Göztepe'sinin omurgasını kurduk, geleceğe dair kesinlikle ümit taşıyorum. Başakşehir örneğini yaşıyoruz. Başakşehir de yeni yapılanmayla bir yerlere geldi. Geçiş dönemi yaşıyoruz ve bu geçiş dönemleri sancılı oluyor. Yüzde 100 mutlu olmasam da ileriye dönük umutlarım var. Daha geniş ve alternatifli kadrolar kuracağız. O yüzden devre arasında transferlerimiz olacak. Hem yerli hem de yabancı futbolcular alacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

BURAK HAKERLER