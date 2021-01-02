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Haberler Göztepe Göztepe Kulübü eski başkanı Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti!

eski başkanı hayatını kaybetti!

’nün eski başkanlarından İzmir’de Yalı Grubu’nun lideri olarak bilinen eski siyasetçi ve tanınmış işadamı hayatını kaybetti.Kaynak: Göztepe Kulübü eski başkanı Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti!

Göztepe Kulübü eski başkanı Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti!
AA

02.01.2021, 12:59

Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu, yaşamını yitirdi.

Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ve daha önce Konak Belediyesi Meclis Üyesi olarak da görev yapan Kocaoğlu'nun cenazesinin 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verileceği bildirildi.

Göztepe Kulübü, Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Başımız sağ olsun. Eski başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz."

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