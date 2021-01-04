Göz-Göz’de hedef Uğur

SÜPER Lig'de ikinci yarıda üst sıraları zorlamak isteyen Göztepe bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdürürken, savunma takviyesi için de yönünü İstanbul'a çevirdi. Geçen sezonun şampiyonu B.Şehir'den son dönemde birçok yıldız oyuncuyu kadroya katan Göz-Göz, Uğur Uçar'a da talip oldu.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

KADROSUNDA Başakşehir patentli Soner, Mossoro ve Napoleoni gibi yıldızları barındıran sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki sağ beki transfer ederek savunmadaki sıkıntıyı gidermek istiyor. Ara transfer döneminde Senegalli yıldızı Lamine Gassama ile yolları ayırıp mali açıdan da rahatlamak isteyen İzmir ekibi, maliyeti daha düşük olan Uğur'u kadroya monte etmek istiyor. Futbolcunun kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunurken, Başakşehir ile iyi ilişkileri bulunan Başkan Mehmet Sepil, İstanbul ekibinden transfer için kolaylık isteyecek. Turuncu-lacivertli ekipte forma şansı bulamayan ve yeniden çıkış yapabileceği bir kulübe transfer olmak isteyen Uğur Uçar'ın da transfere olumlu baktığı belirtildi. Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.



33 yaşındaki tecrübeli sağ bek Uğur Uçar, kariyerinde önemli ekiplerde forma giyerken 4 şampiyonluk yaşadı. Uğur, altyapısından yetiştiği G.Saray'da 2 Süper Lig ve bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, geçen sezon da Başakşehir ile lig kupasını kaldırdı. Kariyerinde 299 resmi müsabakaya çıkan Uğur, Kayserispor, Ankaragücü ve Karabükspor formalarını de terletirken, toplam 3 gol atıp, 4 de kırmızı kart gördü. Güncel piyasa değeri 50 bin Euro olan yıldız futbolcunun maliyetinin de düşük olması sarı-kırmızılı yönetimi cezbediyor.

BURAK HAKERLER