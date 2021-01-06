Trabzonspor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı?

Teknik direktör İlhan Palut, Trabzonspor karşısında kötü gidişatlarını durduracaklarını söyledi. Zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden genç teknik adam, "Göztepe olarak sahada en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Buradan galibiyetle dönmememiz için bir neden yok. Trabzonspor da çıkışa geçti. Bir hayli çekişmeli ve zevkli bir mücadele bizi bekliyor" yorumunu yaptı. Göztepe son 3 sezonda Trabzonspor deplasmanlarında 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Spor Kopleksi'nde saat 16.00'da başlayacak maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Alpaslan'ın yanı sıra koronavirüse yakalanan İrfancan, Kubilay ve Ideye'nin durumları maç günü netleşecek.

Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilir, yeniasır.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

BEYKAN ŞİMŞEK İMZALADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, daha önce prensipte anlaşma sağladığı Beykan Şimşek'i resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak TFF 1'inci Lig ekibi Ankaraspor'un formasını giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Fenerbahçe'de profesyonelliğe imza atan deneyimli futbolcu, Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu ve Sakaryaspor'da top koşturdu.