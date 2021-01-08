Galatasaray’ın hedefi Sörloth

GALATASARAY, Radamel Falcao'dan gelen kötü haberler sonrası golcü transferi için temaslarını hızlandırırken yönetim geçen sezon Trabzonspor'da görev alan Alexander Sörloth için nabız yokluyor. Almanya'nın Leipzig kulübünde görev alan 25 yaşındaki başarılı oyuncuyu kiralamak için formül arayan sarı-kırmızılılar bu transferi bitirip hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

ESKİ FORMUNDAN ÇOK UZAK

Norveç'ten TV2 kanalı da sarı-kırmızılıların bu hamlesini masaya yatırdı. TV 2 Galatasaray'ın Norveçli oyuncu için kiralama teklifini doğrularken Leipzig'i ikna etmenin kolay olmadığını duyurdu. Trabzonspor'da gösterdiği performanstan çok uzak olan futbolcu şu ana dek Leipzig formasıyla 13 lig karşılaşmasında görev alırken bu süreçte fileleri sarsma başarısı gösteremedi. Bu arada dün toplanan PFDK, Antalyaspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören Emre Kılınç'a iki maç men cezası verdi.