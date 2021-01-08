Göz-Göz’e koşuyor

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı düşüşe çare bulamayan Göztepe'de transfer kaçınılmaz oldu. Özellikle orta sahada yaşanan sıkıntılar bu mevkiye takviyeyi zorunlu kılarken Göz-Göz yönetimi rotasını Norveç'e çevirdi. Geçen sezon devre arasında Viking'ten Zlatko Tripic'i renklerine bağlayan Göz-Göz, aynı ekipten Ylldren İbrahimaj ile de temasa geçti. Viking'de orta saha, on numara ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyen 25 yaşındaki Kosovalı futbolcunun menajeri ile görüşen Göztepe yönetimi, transferi belirli bir aşamaya getirdi. Tripic'in de eski takım arkadaşıyla görüşerek futbolcuyu iknaya çalıştığı öğrenildi.

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