Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor'a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı. Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut'un istifa edeceği bildirildi.
Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.
DHA
Göztepe'de İlhan Palut vedalaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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