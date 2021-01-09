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Haberler Göztepe Göztepe'de İlhan Palut vedalaştı

'de vedalaştı

’de evinde Fraport TAV ’a 1-0 yenilen ’de Teknik Direktör devri sona eriyor.

Göztepe'de İlhan Palut vedalaştı

10.01.2021, 00:35

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor'a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı. Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut'un istifa edeceği bildirildi.

Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

DHA

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