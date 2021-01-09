Rakip Antalya

SÜPER Lig'in 18. haftasında Göztepe, bugün sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Son 5 lig maçında galibiyet alamayan ve bu sürece 1 puanla geçen Göz- Göz, henüz ligde deplasman galibiyeti olmayan Güney ekibini yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.

İKİ EKSİK VAR

SARI-KIRMIZILI ekipte, sakatlığı süren ve takımdan ayrı çalışan stoper Alpaslan'ın yanı sıra 4 sarı karta ulaşarak cezalı duruma düşen Obinna da forma giyemeyecek.