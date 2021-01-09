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Rakip Antalya

Süper Lig’de Göztepe, bugün 16.00’da Güney ekibi ile sahasında karşılaşıyor.

Rakip Antalya

9.1.2021

SÜPER Lig'in 18. haftasında Göztepe, bugün sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Son 5 lig maçında galibiyet alamayan ve bu sürece 1 puanla geçen Göz- Göz, henüz ligde deplasman galibiyeti olmayan Güney ekibini yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.

İKİ EKSİK VAR
SARI-KIRMIZILI ekipte, sakatlığı süren ve takımdan ayrı çalışan stoper Alpaslan'ın yanı sıra 4 sarı karta ulaşarak cezalı duruma düşen Obinna da forma giyemeyecek.

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