Göztepe’de teknik trafik

Süper Lig'de üst üste aldığı olumsuz sonuçların ardından Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut istifa ederek takımdan ayrılırken yönetimin teknik arızayı gidermek için kolları sıvadı. Sarıkırmızılı yönetim, ilk olarak geçen sezon bir dönem Rize'yi çalıştıran deneyimli teknik adam Ünal Karaman'ı liste başı yaparken hem yurt içinde hem de yurt dışında arayışların olduğu öğrenildi. İngiltere'de de arayış içinde olduğu öne sürülen yönetimin, Türkiye'de Karaman dışında üç isme yakın olduğu konuşuluyor. Bu isimlerin Kasımpaşa'yı çalıştıran Mehmet Altıparmak, eski teknik direktörü Bayram Bektaş ve son olarak Adanaspor'da görev yapan Engin İpekoğlu olduğu gelen haberler arasında.

ALTIPARMAK 2. SIRADA

Yönetimin, ikinci tercihinin 51 yaşındaki teknik adam Altıparmak olduğu öğrenildi. Kasımpaşa'nın başında sezona başladıktan sonra 7 maçın ardından kasım ayında takımdan ayrılan Altıparmak'ın, Göztepe'de görev yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Yönetimin plase olarak değerlendirdiği isimler ise İpekoğlu ve Bektaş. Geçen sezon Adanaspor'u çalıştırdıktan sonra yaklaşık bir sezondur görev yapmayan Engin İpekoğlu Bayram Bektaş isimlerini de yönetim değerlendiriyor.



SARI-KIRMIZILILARDAN YÖNETİME BİLDİRİ

GÖZTEPE'DE taraftarlar sosyal medya üzerinden bir bildiri yayınladı. GözGöz TV sosyal medya platformunda yayınlanan yazıda yönetim ve transfer politikası eleştirildi. Taraftarlar bildiride, "Sosyal medyada ve tüm WhatsApp gruplarında yayılan, kulübümüzde yeni Sportif Direktör ve hisse sahibi olduğu iddia edilen Erk Toros isminin geçmişte yaptığı işler ve bu isim hakkında yayılan haberler hepimizi endişelendirmektedir. Hisse devrine dair taraftarını bilgilendireceğini söyleyen Sayın Mehmet Sepil tüm bu dedikodulara karşı neden susmaktadır?" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Göztepe Başkanvekili Talat Papatya açıklama yaparak "Son günlerde gündeme gelen çeşitli fon ve şirketlerin kulübümüze yatırım yapması ile ilgili görüşmelere ilişkin başkanımız daha önce ne dediyse aynı noktadayız. Başkanımız kafada soru işareti olan konularla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır "dedi.