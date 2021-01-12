Peter Zulj Göz-Göz’de

Süper Lig'de düşme potasından uzaklaşmak isteyen Göztepe'de yönetim, aradığı on numarayı Belçika'da buldu. Sezon başında Trabzonspor'dan kiralanan Guilherme'nin Çin Ligi'yle görüşmesi nedeniyle orta alana takviye kaçınılmaz olurken, yönetim Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen Peter Zulj ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. Dün İzmir'e gelen Zulj'un sözleşmeyi imzaladığı açıklandı. Salzburg altyapısından yetişen Zulj, Avusturya'da Rapid Wien, Wolfsberger, Admira Wacker, SV Ried ve Sturm Graz ekiplerin de forma giydi. İzmir ekibi daha önce de Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek'i transfer etmişti. Yönetimin transfere devam edeceği ve gündemlerinde olan 3-4 futbolcuyla da görüşmeleri sürdürdüğü açıklandı.



219 MAÇTA 35 GOL ATTI

BAŞARILI futbolcu Peter Zulj, Avusturya Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Ülkesinin milli formasını şimdiye kadar 11 kez terleten orta saha oyuncusu son olarak Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde G Grubu'nda İsrail'e karşı forma giydi ve Avusturya'nın 4-2 kaybettiği maçta bir asist yapmayı başardı. Kariyerinde 219 resmi maça çıkan oyuncu 35 gol attı.



1 KEZ KUPA SEVİNCİ

GÖZTEPE'NİN transferini son aşamaya getirdiği Peter Zulj, kariyeri boyunca bir kez kupa kaldırma başarısını gösterdi. 27 yaşındaki futbolcu, 2017-2018 sezonunda formasını terlettiği Sturm Graz ile Avusturya Kupası'nın sahibi oldu.