Stewart idmana çıkmadan dönmüş

GÖZTEPE'NİN menajerler aracılığı ile son olarak İngiltere'nin Hull City takımında forma giyen orta saha Kevin Stewart'ı İzmir'e getirdiği öğrenildi. Ancak teknik direktör İlhan Palut'un son 1 yıldır sahalara çıkmayan 27 yaşındaki oyuncuyu idmana dahi almadığı açıklandı. Stewart'ın ise Palut'un bu tutumu nedeniyle antrenmana çıkmadan İngiltere'ye döndüğü öğrenildi. Stewart, bu sezon hiçbir takımda 1 dakika bile görev almadı.