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Haberler Göztepe Stewart idmana çıkmadan dönmüş

Stewart idmana çıkmadan dönmüş

Stewart idmana çıkmadan dönmüş

12.1.2021

GÖZTEPE'NİN menajerler aracılığı ile son olarak İngiltere'nin Hull City takımında forma giyen orta saha Kevin Stewart'ı İzmir'e getirdiği öğrenildi. Ancak teknik direktör İlhan Palut'un son 1 yıldır sahalara çıkmayan 27 yaşındaki oyuncuyu idmana dahi almadığı açıklandı. Stewart'ın ise Palut'un bu tutumu nedeniyle antrenmana çıkmadan İngiltere'ye döndüğü öğrenildi. Stewart, bu sezon hiçbir takımda 1 dakika bile görev almadı.

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