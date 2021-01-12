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Haberler Göztepe Yunanistan’da Esiti iddiası

Yunanistan’da Esiti iddiası

Yunanistan’da Esiti iddiası

12.1.2021

Göztepe için dün Yunan basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, Yunanistan Lig ekiplerinden PAOK forması giyen Anderson Esiti için kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre, daha önce Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Nijeryalı ön libero oyuncusu Esiti için Göztepe, PAOK'a satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulundu. Oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 2.5 milyon Euro olduğu belirtildi. PAOK'un teklifi düşüneceği ve daha sonra kararını vereceği bildirildi. 26 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Gent'ten 3.5 milyon Euro karşılığında Yunan ekibine transfer olmuştu. Bu sezon 13 maçta sahaya çıkan ve skor üretemeyen Esiti'nin sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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