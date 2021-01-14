Seung-Woo Lee transferi gündemde

Göztepe için Belçika'dan bir iddia geldi. Belçika ve Fransız basınında çıkan haberlere göre, Belçika Ligi'nde St. Truiden formasını giyen Güney Koreli sol kanat oyuncusu Seung-Woo Lee'nin Göztepe'nin radarında olduğu belirtildi. Göztepe'nin 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamayı planladığı, sezon sonunda satın alma opsiyonunu da sözleşmeye ekletmeyi planladığı öğrenildi. St.Truiden ekibiyle transfer için anlaşmanın sağlandığı son kararı ise futbolcunun vereceği belirtildi.

FUTBOLCU KARAR VERECEK

Woo'nun da onay vermesinin ardından transferin önünde engel kalmayacak. 16 yaşından bu yana Barcelona altyapısında forma giyen ve İspanyol devinin B takımında forma oynayan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu İtalya'da Hellas Verona ekibinde de forma giydi. Sağ kanat ve on numara olarak da görev yapan Lee Güney Kore Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Göztepe bir süre önce Belçika ekibi Anderlecht'ten Peter Zulj'u transfer etmişti.



YAPRAK DÖKÜMÜ

GÖZTEPE'DE iç transferde kulüpten ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekipte, sezon başında Hatayspor'dan transfer edilen ve orta sahada bekleneni vereme-yen Kubilay Sönmez'in 1. Lig'de Samsunspor ya da Bandırmas-por ekiplerinden birine kiralık olarak verilmesi planlanıyor. Ayrı-ca takıma geçen sezon devre arasında gelen kanat oyuncusu Zlatko Tripic'in yanı sıra Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni ile de yolların ayrılması bekleniyor. Takımdan gönderilmesi düşünülen bir diğer isim olan sağ bek Lamine Gassama'nın da Erzurumspor ile görüştüğü anlaşma sağlanması halinde satılacağı öğre-nildi. Göztepe'de Çin'e transferi gündeme gelen ancak durumu halen belirsiz olan Guil-herme de 4 maçtır forma giymiyor.



GÖZTEPE'DEN DİABATE BOMBASI

GÖZTEPE, Trabzonspor'un yollarını ayırmayı planladığı ve kadro dışı bıraktığı sağ kanat Fousseni Diabate ile el sıkıştı. Denizlispor'un da talip olduğu 25 yaşındaki Malili Fransız futbolcu için bir adım öne geçen kurmaylar, 250 bin Euro'ya el sıkıştı, Trabzonspor ile bonservis pazarlığı sürüyor. Fransa'da futbola başlayan 25 yaşındaki futbolcu Stade Relms, Guingamp ve Ajaccio ekibinde forma giyerken İngiltere'de de Leicester City, sonra Sivasspor ve Amiens'te kiralık oynadı.