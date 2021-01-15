Tom İnce bombası

Ara transfer döneminde Ankaraspor'dan Beykan Şimşek ve Anderlecht'ten Peter Zulj'u kadrosuna dahil edip, PAOK'tan Anderson Esiti ile prensipte anlaşan Göztepe, dünyaca ünlü eski futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom Ince'le el sıkıştı. Sarı-kırmızılıların, Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi.

STOKE CİTY'DE OYNUYOR

Liverpool altyapısından yetişen Tom Ince, Blackpool, Crystal Palace, Nottingham Forest, Hull City, Derby County, Huddersfield Town ve Stoke City'de forma giydi. Bu sezon Stoke City'de 7 maça çıkan deneyimli futbolcu 347 dakika sahada kaldı. Tom Ince'in babası Paul Ince ise futbolculuk

kariyerinde birçok başarı elde etti. West Ham United'da 1986-1987 sezonunda futbola başlayan Paul Ince, Manchester United'da adını dünyaya duyurdu. Manchester United'da 6 sezon geçiren Ince, 2 Pre-mier Lig, 1 Kupa Galip-leri Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası şampiyon-lukları yaşadı. Manches-ter macerasının ardın-dan Inter, Liverpool, Middlesbrough ve Wolverhampton'da top koşturan Paul Ince, 21 kez İngiltere Milli Takı-mı'nda forma giydi.



PANDEMİ NEDENİYLE İZMİR'E GELEMİYOR

Göztepe, Tom İnce transferinde bu kez pandemiye takıldı. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye için İngiltere'de Stoke City formasını giyen 28 yaşındaki Tom İnce ile büyük oranda anlaşma sağladı. Ancak İngiltere'de mutasyona uğrayan korona virüs nedeniyle bu ülke ile olan uçuş yasağından dolayı 28 yaşındaki futbolcuyu İzmir'e getiremiyor. Ada ile olan uçuş yasağının aşılması halinde yönetim, başarılı orta getirerek resmi sözleşmeyi yapacak.



KİRALIK OLARAK GELECEK

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi olan futblolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Kariyeri boyunca İngiltere'den çıkmayan Tom İnce, Liverpool'da yetişirken Blackpool, Hull City, Nottingham Forest, Derby ve Huddersfield ekiplerinde görev yaptı. Tom İnce, İngiltere'nin U-17, U-19 ve U-21 Milli Takımları'nda da forma giydi.