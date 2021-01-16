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Haberler Göztepe Profesyonel liglerde 2000. maça çıkacak

Profesyonel liglerde 2000. maça çıkacak

Liglerde 62. sezonunu geçiren , önünde kulüp tarihinin 2000. maçını oynayacak.

Profesyonel liglerde 2000. maça çıkacak

16.1.2021

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, bugünkü İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasıyla profesyonel liglerde 2000. maçına çıkacak. Türkiye'de profesyonel liglerin başladığı 1959'da Milli Lig adıyla kurulan Süper Lig'in başlangıcından itibaren 19 sene aralıksız İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe, özellikle teknik direktör Adnan Süvari döneminde önemli başarılara imza attı. Türk futboluna "Buldozer" Fevzi Zemzem, kaptanlar "İngiliz" Nevzat Güzelırmak, "Kestane" Gürsel Aksel, "Çarli" Çağlayan Derebaşı, "Panter" kaleci Ali Artuner gibi isimleri kazandıran sarı-kırmızılı ekip, 1968- 1969 sezonunda Türkiye'yi temsil ettiği Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Göztepe, Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu.

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