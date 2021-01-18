Göz-Göz tam gaz

Süper Lig'de Konyaspor galibiyetiyle moral bulan Göztepe'de yönetim, transfer için yeniden düğmeye bastı. Orta sahaya takviye yapacak olan Göz-Göz yönetiminin yeni adresi Ankara oldu. Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz Göztepe'nin radarına girdi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun nabzını yoklayan sarıkırmızılı yönetim, transferi bitirmek için Gençlerbirliği yönetimi ile de masaya oturacak.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekibin ikinci hedefi ise Anderson Esiti. Yunanistan temsilcisi PAOK'ta forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusunun transferinde son aşamaya gelindi. Göztepe, Esiti'nin maaşının 250 bin Euro'luk kısmını ödemeyi kabul ederken, PAOK yönetiminin de oyuncunun maaşının tamamı olan 350 bin Euro'da direttiği öğrenildi. Nijeryalı 26 yaşındaki futbolcunun Göztepe'ye imza atması bekleniyor.



TRABZON'DA DA FORMA GİYDİ

Göztepe'nin listesinde yer alan Sefa Yılmaz, Almanya'da Wolfsburg'un ikinci takımında futbola başlarken Duisburg, Kayseri, Trabzon, Alanya, G.Antep, Bolu ve Altınordu formalarını da giydi.

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