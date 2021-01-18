Göztepe’de Zulj fırtınası

Göztepe'nin geçtiğimiz hafta içinde Anderlecht ekibinden kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Peter Zulj ilk maçında resital sundu. Takımla henüz 3 gün antrenman yapmasına rağmen Konya deplasmanında on birde oyuna başlayan Avusturyalı futbolcu, attığı iki golle 3-2'lik galibiyette çok önemli bir rol oynadı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta Göztepe'nin 2. ve 3. golüne imza atan 27 yaşındaki futbolcu performansıyla da ilk sınavında sınıfı geçti. Orta alanda formsuz olan Napoleoni'nin yerine görev alan Zulj, ilk on birdeki yerini de sağlamlaştırdı. Avusturya Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun performansı yönetimin de yüzünü güldürdü. Zulj'un kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.



TARAFTARLAR ÇOK MUTLU OLDU

Göztepeliler maçın ardından iki gol atan yeni yıldızları Zulj'a methiyeler düzdüler. Taraftarlar, "Tam istediğimiz bir futbolcu", "Anderlecht'liler seri üzgün", "Sevdik seni vallahi", "Sayın başkan teşekkürler", "Sol ayak çok işe yarar" yorumları yaptılar.