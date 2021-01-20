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Haberler Göztepe Diabete imzalıyor

Diabete imzalıyor

Diabete imzalıyor

20.1.2021

Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate ile de anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Mali asıllı Fransız sağ kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlayacak. Başkanvekili Talat Papatya , "Diabate'yi sezon sonuna kadar kiralayacağız. O konuda da anlaşmalarımızı yaptık. Futbolcu bugün (dün) İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atacak" diye konuştu. Bu arada Papatya, Çin'e transfer transferi söz konusu olan Guilherme'nin de vizesinin geldiğini ve ayrılığın da resmi olarak gerçekleşeceğini ifade etti. Kulüp bu transferde Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesinde bulunan özel madde gereği 500 bin Euroluk bir gelir elde edecek.

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