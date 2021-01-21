Göztepe'de Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Göztepe, geçtiğimiz haftalarda Türkiye dışında forma giymek istediğini belirten ve farklı kulüplerle görüşme halinde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında Guilherme'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Kamuoyunun Bilgisine: Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Guilherme'ye katkılarından ötürü teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz. #Göztepe pic.twitter.com/jBMjPC4j3H — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 21, 2021