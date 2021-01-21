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Haberler Göztepe Göztepe'de Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

'de Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

, Brezilyalı futbolcu Guilherme ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe'de Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

21.01.2021, 18:06

Göztepe, geçtiğimiz haftalarda Türkiye dışında forma giymek istediğini belirten ve farklı kulüplerle görüşme halinde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, açıklamasında Guilherme'ye katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

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