Diabate tamam Pereira sırada

Göztepe, dün Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-18 sezonu devre arasında Premier Lig takımlarından L.City'e transfer olan oyuncu 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Sivasspor ile Amiens'te kiralık olarak görev yapmış, 2020-21 sezonunda ise Trabzon'a transfer olmuştu.

BOŞLUĞU DOLDURACAK

Sarı-kırmızılıların yeni hedefinin bordo-mavililerin bir başka oyuncusu Jaoa Pereira olduğu öğrenildi. Trabzonspor'dan gönderilmesi planlanan 36 yaşındaki sağ bek Göz-Göz'ün gündemine geldi. Lamine Gassama ile yollarını ayırmayı planlayan yönetim, burada oluşacak boşluğu Portekizli Pereira ile dolduracak. Antalyaspor'dan sağ bek oyuncusu Eren Albayrak da listede yer alırken ilk tercihin Pereira olduğu öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcuya 1.5 sezonluk sözleşme teklif edildi.

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