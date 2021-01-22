Karaman umut dolu

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman ve ekibi dün tesislerdeki ilk antrenmanına çıktı ve camiaya umut dolu mesajlar vererek, taraftarların yüreklerine su serpti.

"HERKES GIPTA EDECEK"

Başkan Mehmet Sepil ve yönetimin de takip ettiği antrenman öncesi konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "biz biliriz" iddiasında olmadan yola çıkacaklarını kaydederek, "Biz var olan yeteneklerimizi, bilgilerimizi arkadaşlarımızla paylaşıp, onların bilgilerinden de kendimize hayat tecrübesi edinme anlamında çaba göstereceğiz." dedi. Karaman, sözlerine şöyle devam etti: "Koşmak için adım atmak gerek. Bu adımı sağlıklı, bilinçli ve yere sağlam basan şekilde atacağız. İlerleyen günler bize çok güzel şeyler yaşatacak. Ben bunun sözünü verebilirim. Geleceğin planlamasını da yaparak daha güvenli bakabileceğimiz bir Göztepe altyapısıyla, farklı hedefleri önüne koyan ve herkesin gıpta edeceği bir Göztepe elde edeceğiz."



DÜŞÜNCELERİMİZDE FARK BULUNMUYOR

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 2.5 yıl sözleşme imzaladıkları teknik direktör Ünal Karaman'ın Türk futbolunda iz bırakan bir isim olduğunu söyledi. Sepil, "Hocamızın düşüncelerini, bizim düşüncelerimizi kısa ve uzun vadeli planlamalarda ne yapabileceğimizi konuştuk. Düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük" şeklinde konuştu.



EKİBİNİ TANITTI

GÖZTEPE Teknik Direktörü Ünal Karaman, Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan'ın yer aldığı ekibini tanıttı. Karaman, görevden ayrılan İlhan Palut ve son iki maçta takımın başında çıkan sportif menajer İlhan Şahin'e teşekkür ederken "İlhan Şahin aramızda olacak. İnşallah geleceğe dair teknik adam olarak arkadaşlarımızın önemli tecrübelerinden faydalanmasını istiyoruz. Biraz daha mutfağın içinde olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.